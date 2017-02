Tamara Ecclestone en plein allaitement : La bombe "ne veut plus se cacher"

Tamara Ecclestone est une véritable maman poule. La bombe de 32 ans a récemment révélé qu'elle comptait allaiter sa fille Sophia jusqu'à, au moins, l'âge de 4 ans. Et comme elle l'a montré sur Instagram, elle a bien l'intention de tenir parole.

"L'allaitement est une puissante preuve d'amour pour une mère nourricière. Pourtant, il est devenu banal de le cacher", a-t-elle écrit en légende d'une photo d'elle en train d'allaiter sa petite Fifi, qui fêtera bientôt son troisième anniversaire.

Ce n'est pas la première fois que la fille de l'ex-grand argentier de la F1 Bernie Ecclestone se met en scène de la sorte puisqu'elle poste régulièrement des photos d'elle en train de donner le sein à sa fille. Lors d'une interview pour le magazine The Sun's Fabulous en octobre dernier, la belle anglaise expliquait trouver "bizarre" toutes les polémiques autour de l'allaitement.

Très proche de sa fille, Tamara Ecclestone n'envisage pas avoir un autre enfant pour le moment. Contrairement à son mari Jay Rutland. "Si je pouvais, j'en ferai un deuxième dès demain ! Dans l'idéal, j'en voudrais trois", a confié l'ancien trader de 35 ans au magazine Hello!, pas plus tard que la semaine dernière.

"J'aimerais bien lui donner un frère, mais chaque chose en son temps. Je ne me sens pas prête, mon corps ne l'est pas non plus. La dernière fois que je suis tombée enceinte, je le voulais vraiment et j'étais bien préparée, il en sera de même la prochaine fois. Quand ça sera le bon moment, je le sentirai", a-t-elle pour sa part déclaré. Patience, donc...