Tanguy, le retour : Éric Berger complice avec sa "femme" Weifeng Chao

Dix-huit ans après la sortie en salles de Tanguy, la comédie culte d'Étienne Chatiliez aux 4,3 millions de téléspectateurs, le réalisateur propose désormais une suite. Le film a été présenté en avant-première en présence de l'équipe.

Sur le photocall de la soirée, il fallait donc compter sur la participation des producteurs Antoine Pezet et Jérôme Corcos (NAC Films), des acteurs Sabine Azéma et André Dussollier, qui incarnent les parents du fameux Tanguy et de leur fils de fiction, Éric Berger. Ce dernier a posé tout souriant et complice avec la comédienne Weifeng Chao, qui joue à l'écran son épouse Mei lin. Dans la vraie vie, c'est un homme amoureux et en couple avec une certaine Bérengère. Une femme rencontrée à la fin du tournage du premier film en Chine, en 2000. "C'était la nièce de Catherine Renault, qui est la monteuse du film et la monteuse d'Étienne en général. Elle a eu la bonne idée de venir à Pékin accompagnée de sa nièce", a récemment dévoilé le comédien. Ils ont deux garçons, âgés de 11 et 10 ans.

Lors de cette soirée, on a aussi pu voir quelques spectateurs VIP, comme le décrié écrivain et philosophe Alain Finkielkraut ou Mischa Aznavour, le fils du regretté chanteur Charles Aznavour.

Nos confrères d'Allociné relatent le pitch de Tanguy, le retour : "Seize ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses parents avec sa fille Zhu sous le bras parce que Meï Lin l'a quitté. Catastrophés de voir leur 'tout-petit' dans cet état, Paul et Édith font tout pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser que, ce faisant, ils tressent la corde pour se pendre. Car Tanguy recommence à se sentir bien chez eux... "

Thomas Montet

Tanguy, le retour, dans les salles ce mercredi 10 avril 2019