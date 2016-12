Tara Reid en deuil : son père est mort peu après Noël

Pour Tara Reid aussi, 2016 sera une mauvaise année. L'actrice américaine a appris la mort de son papa et lui a rendu un touchant hommage sur son compte Instagram, vendredi 30 décembre.

La star d'American Pie a posté une photo d'elle et de son père et a écrit : "Aujourd'hui, j'ai reçu la terrible nouvelle que mon père, Thomas Reid, est mort. C'était un homme plein de vie, d'amour, de sagesse et de force. Il n'était pas seulement drôle et toujours de bonne humeur, mais c'était aussi un de ses meilleurs raconteurs d'histoires que j'aie pu écouter. Mon père était tellement encourageant, gentil, fort et c'était mon héros. Il était mon coeur, mon âme et mon monde entier. Je t'aime et tu vas me manquer tous les jours, tellement, papa !" L'actrice n'a pas précisé la cause de la mort de son père, âgé d'environ 75 ans et ancien professeur, selon le Mail Online.

Cette nouvelle est d'autant plus triste que Tara Reid postait de nombreuses photos de son Noël en famille, dans le New Jersey, dont sont originaires ses parents...