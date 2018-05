Taraji P. Henson fiancée : La star d'Empire dévoile son gros diamant

Mariage en vue pour la star d'Empire Taraji P. Henson. Lundi 14 mai 2018, l'actrice de 47 ans s'est saisie de son compte Instagram pour annoncer ses fiançailles avec l'ancien footballeur Kelvin Hayden. Âgé de 34 ans, l'ex-pro de la NFL a fait sa demande lors d'un dîner romantique. "J'ai dit oui !!! (...) Il a mis un genou à terre et j'ai failli m'évanouir !!! Elle n'est officiellement plus sur le marché des célibataires et elle est si HEUREUSE", a-t-elle ajouté à la troisième personne.

Pour accompagner son annonce, la star américaine a publié une première photo de sa bague de fiançailles, un diamant de plusieurs carats.