Taraji P Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe: Zoom sur les Figures de l'ombre

En salles ce 8 mars, Les Figures de l'ombre raconte le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines qui ont permis aux États-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale, grâce à la mise en orbite de l'astronaute John Glenn. Maintenues dans l'ombre de leurs collègues masculins et dans celle d'un pays en proie à de profondes inégalités, leur histoire longtemps restée méconnue est enfin portée à l'écran. Qui interprètent ces trois femmes et qui sont-elles ?

Taraji P. Henson est Katherine Johnson

Qui est Katherine Johnson ? Aujourd'hui âgée de 98 ans, cette physicienne, mathématicienne et ingénieur spatial américaine a contribué aux programmes aéronautiques et spatiaux de la National Aeronautics and Space Administration (NASA). Réputée pour ses compétences en navigation astronomique informatisée, elle a calculé les trajectoires du programme Mercury et de la mission Apollo 11 vers la Lune en 1969.

Qui est Taraji P. Henson ? Croisée dans le drame Baby Boy puis propulsée par L'Étrange histoire de Benjamin Button pour lequel elle est, en 2009, nommée aux Oscars du cinéma dans la catégorie Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, Taraji cartonne depuis 2011 dans Person of Interest et bien sûr, depuis deux ans, dans la peau de Cookie Lyon avec la série Empire.

Octavia Spencer est Dorothy Johnson Vaughan

Qui est Dorothy J. Vaughan ? Décédée en 2008, cette mathématicienne afro-américaine a travaillé pour le National Advisory Committee for Aeronautics (NACA), l'ancienne NASA. Avant d'intégrer le centre de recherche Langley du NACA en 1943, elle a pris la tête du West Area Computer, un groupe de travail composé entièrement de mathématiciennes afro-américaines, aux côtés notamment de Katherine Johnson.

Qui est Octavia Spencer ? Vue notamment dans Ugly Betty où elle incarnait Constance Grady, Octavia s'est révélée en 2012 avec La Couleur des Sentiments, pour lequel elle a obtenu l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. On a également pu la voir dans le très réussi Fruitvale Station, ainsi que dans la saga Divergente.

Janelle Monáe est Mary Jackson

Qui est Mary Jackson ? Décédée en 2005, Mary était une mathématicienne et ingénieur en aérospatial américaine. En 1951, elle est entrée dans la section informatique du centre de recherche Langley et travaillait dans un groupe de calculatrices dirigé par Dorothy Vaughan. En 1958, elle est devenue la première femme noire ingénieur de la NASA.

Qui est Janelle Monáe ? Auteur-compositrice-interprète de soul music, Janelle est la seule du trio à ne pas avoir de formation de comédienne, une carrière qu'elle a débutée en fanfare en 2016 entre Les Figures de l'ombre et une participation à l'oscarisée Moonlight. Avant cela, elle a sorti deux albums et s'est offert pas moins de 6 nominations aux Grammy Awards.