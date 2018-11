Tareek (Incroyable Talent) déjà vu à la télé : La célèbre émission qu'il a faite

Mardi 27 novembre 2018, M6 diffusait un nouveau numéro d'Incroyable Talent 2018. Les téléspectateurs ont notamment fait la connaissance de Tareek, un humoriste qui a fait mouche au point de se faire golden buzzer par l'animateur David Ginola. Mais il était possible que le jeune homme vous dise quelque chose. La raison ? Ce n'était pas la première fois qu'il apparaissait devant des caméras comme il l'a confié à nos confrères de Télé Loisirs.

"Je suis passé sur Trace TV, j'ai été chroniqueur sur TV5... J'ai joué dans quelques films comme C'est tout pour moi de Nawel Madani, dont j'ai fait la première partie à l'Olympia. Depuis de longues années, je suis animateur de radio sur Beur FM. La radio me procure mon salaire fixe, le reste, c'est-à-dire la scène, c'est en bonus", a confié le candidat âgé de 32 ans. Et de préciser qu'il a participé au Jamel Comedy Club : "Avant, j'étais passé sur pas mal de scènes ouvertes. (...) Plus tard, j'ai été repéré par Kader Aoun [scénariste et metteur en scène notamment de H, de nombreux humoristes et il a beaucoup oeuvré sur le Jamel Comedy Club, NDLR] qui m'a fait intégré le Jamel Comedy club. Ce fût très enrichissant. Je m'en suis émancipé au bout de trois ans."

Tareek est ensuite revenu sur sa participation à La France a un incroyable talent, l'occasion de découvrir qu'il a eu une mauvaise surprise en arrivant sur le tournage. Il avait rédigé une entrée en matière sur David Ginola et comptait ensuite improviser avec le public. Mais, en arrivant sur le plateau, il a découvert que cela était impossible car les spectateurs étaient trop loin. "Donc, j'ai improvisé avec le jury complètement sans filet", a-t-il précisé.

Il n'était en plus déjà pas très à l'aise avant d'entrer sur scène : "J'ai même failli partir quand j'ai vu tous les acrobates en train de s'étirer, les chanteurs en train de répéter... C'est exactement pour cela que j'avais hésité à venir : je ne me sentais pas à ma place. En coulisses, tous les candidats avaient l'impression de jouer leur vie, alors que pour moi, ce concours représentait juste une aventure de plus et le moyen d'être un peu plus exposé au grand public."

Il a heureusement assuré sur scène et a obtenu sa place pour la finale grâce au papa de Carla Ginola. Un Golden Buzzer qui n'était pas mérité selon certains. Ces dernier ne se sont pas d'ailleurs pas gênés pour le dire après l'enregistrement. Des critiques qui ont beaucoup atteint Tareek : "Oui, j'ai eu l'impression de l'avoir volé. J'étais prêt à me retirer de la compétition et la production m'a rassuré."

Tareek travaille donc son numéro de finale depuis un mois et promet que son sketch aura "une vraie chute".