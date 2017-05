Tarek Benattia : Le frère de Nabilla s'est marié !

Qui dit mois de mai dit, ouverture de la saison des mariages. Après les noces de la Marseillaise Anaïs Camizuli et Sultan le samedi 13 mai dernier, c'est désormais au tour du petit frère de Nabilla, Tarek Benattia, de dire "oui" une bonne fois pour toute à la femme de sa vie... D'après les informations de nos confrères de Public.fr, le jeune homme a profité de cette journée pour s'entourer de ses proches afin de célébrer le premier jour du reste de sa vie. Et comme à son habitude, la célèbre bimbo connue pour sa phrase "Non mais allo quoi?" et addict des réseaux sociaux n'a pas hésité à partager certaines informations auprès de sa communauté sur Snapchat.

Après s'être affiché aux bras de son compagnon Thomas Vergara, celle qui sort très prochainement son deuxième livre aux éditions Michel Lafon était à la pointe de la mode. Vêtue d'une sublime robe dorée au décolleté ultra échancré, la starlette a sans doute volé la vedette à la mariée.

Mais qui est-elle d'ailleurs ? Hormis un cliché que vous pouvez découvrir dans notre diaporama, on ne connaît pour le moment ni l'identité, ni le visage de la nouvelle Benattia, mais ce n'est pas Kenza Burciaga. Souvenez-vous, le jeune homme sortait avec le sosie de sa soeur avant d'y mettre un terme en août 2015. Enfin débarrassé de cette idylle toxique, l'ancien candidat des Anges 8 passera au final, le reste de sa vie avec une autre femme...