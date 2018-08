Tarek Benattia poursuivi pour abus de confiance : Le verdict est tombé

Un an après, le verdict est enfin tombé ! En janvier 2017, nos confrères de Closer révélaient que Tarek Benattia (22 ans) était poursuivi pour "abus de confiance" et qu'il devait se présenter devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence le 23 mai. Le beau brun était accusé de n'avoir jamais rendu une montre de luxe de la marque Louis Vuitton, d'une valeur de 3950 euros, prêtée par un certain Yanis S. Un "emprunt" qui datait, toujours selon nos confrères, du 30 octobre 2015.

Si, depuis, on n'avait plus entendu parler de l'affaire, Tarek Benattia a révélé mardi 7 août 2018, sur Snapchat, que la justice a tranché. Et, bonne nouvelle, le petit frère de Nabilla (26 ans) a remporté la bataille : "Aujourd'hui j'ai été acquitté. Je ne sais pas si vous vous rappelez mais en 2016 [c'était en réalité en 2017, NDLR], j'ai eu un jugement dans le sud où j'ai été mis en jugement pour abus de confiance, chose que je n'avais pas du tout faite. Dieu merci aujourd'hui, la justice française a tranché. Ça faisait deux ans que ça traînait, deux ans qu'on disait que j'avais volé une montre."

Ça a failli me coûter un bras...

Le beau brun, qui s'est marié à une certaine Camelia en mai 2017, a ensuite révélé que l'homme qui l'a accusé a tout fait pour lui rendre la vie impossible et a pointé du doigt l'une de ses erreurs : "Il a envoyé un détective privé, des gens en bas de chez moi, il a harcelé ma mère, ma femme et moi. Dieu merci aujourd'hui j'ai été acquitté et j'ai esquivé la somme maudite de 27 000 euros. Parce qu'il m'a demandé de l'argent bien évidemment. (...). J'ai été innocenté mais l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai envoyé un avocat à ma place, sans que je sois présent lors du premier jugement. Ne faites jamais cette erreur, ça a failli me coûter un bras. Quand je ne suis pas allé au premier jugement, on m'a demandé 27 000 euros, préjudice moral et j'en passe. (...) J'ai fait appel, je me suis représenté au tribunal pour m'exprimer et cette fois j'ai été acquitté."

Après cette terrible histoire, Tarek Benattia n'est pas prêt à refaire confiance aussi facilement. Il a d'ailleurs mis en garde ses abonnés en leur expliquant qu'il faut toujours être sûr à 100% des gens avec lesquels on veut travailler. "Il a essayé de me casser, me faire craquer. J'ai gardé le moral, heureusement que j'avais ma femme. Quand t'as la justice sur toi, que ça dure deux ans, que tu es accusé d'être coupable et qu'on te demande 27 000 euros, à 20 ans ça fait mal. (...) Mais sans rancune, ça ne sert à rien. La jalousie c'est pour les faibles", a conclu le beau brun révélé dans Allô Nabilla en 2013, sur NRJ12.