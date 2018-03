Tarek Boudali en couple avec Camille Cerf ? Il s'explique en direct !

Ces derniers mois, Camille Cerf et Tarek Boudali se sont montrés plutôt proches et complices. Et il n'en fallait pas plus pour qu'une rumeur les disant en couple prenne de l'ampleur. Lundi 5 mars 2018, sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8), le comédien s'est exprimé sur le sujet.

Interrogé sur sa relation avec la sublime Miss France 2015 désormais animatrice sur NRJ12, Tarek Boudali a été clair : "Il ne s'est jamais rien passé. On s'aime vraiment bien, on est très copains mais c'est tout." Face à l'insistance de Cyril Hanouna et son équipe, l'acolyte de Philippe Lacheau a juré dire la vérité. "Ça ne s'est jamais fait", a-t-il poursuivi.

Une fois la page Camille Cerf tournée, Tarek Boudali a été questionné sur une supposée relation avec... Miss Provence, Kleofina Pnishi ! D'après l'animateur de C8, le comédien et la reine de beauté échangeraient des messages régulièrement. Là encore, le comédien nie toute relation amoureuse. "On se connaît, on est amis", assure-t-il.

Pour rappel, lors d'un entretien exclusif accordé à Purepeople.com en octobre dernier, Camille Cerf avait déjà démenti être en couple avec Tarek Boudali. "C'est le jeu de Miss France. Tout le monde cherche toujours à savoir avec qui on a des relations, et tout le monde nous invente tout le temps des histoires, avait-elle déclaré. Quand ce n'est pas avec Iris, c'est avec Tarek Boudali."

Les rumeurs de couple entre la jolie blonde et l'acteur étaient nées après la diffusion d'une séquence de Vendredi tout est permis (TF1) durant laquelle ils s'étaient montrés plus que complices. "En fait, on est très amis et on a juste voulu se prêter au jeu chez Arthur... Ça a pris des proportions immenses", avait-elle expliqué.