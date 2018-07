Tarek Boudali (En Famille) : Pourquoi il quitte la série !

La série humoristique En Famille est de retour sur M6 pour animer vos soirées d'été. Une septième saison qui s'annonce toujours plus drôle mais qui signe également le départ d'un personnage emblématique, Kader, joué par Tarek Boudali. Une annonce choc pour le programme court et pour les fans de la série, mais une évolution dans la carrière du comédien qui se tourne ainsi vers l'avenir et surtout vers le cinéma.

A cette occasion, Télé 7 jours a pris contact avec Tarek Boudali pour une interview où il se confie ouvertement sur ses motivations à quitter la série : "Cette série représente quand même sept années de ma vie. C'est une page qui se tourne. Il fallait faire des choix et puis mon emploi du temps devenait beaucoup trop chargé. C'était le moment de dire au revoir à la série."

S'il ne regrette pas son choix, Tarek Boudali, se montre, en revanche, très reconnaissant pour la chance qu'il a eu de rejoindre cette aventure qui réunit chaque soir près de 3 millions de téléspectateurs. "En Famille, c'est un programme qui m'a sauvé. Car, à l'époque, je traversais une période compliquée. Je n'avais plus de boulot depuis un an et demi. Tout le monde refusait le projet Babysitting que nous avions écrit, Philippe Lacheau, Julien Arruti et moi. Je me demandais même s'il fallait continuer ce métier ou chercher du travail ailleurs. Puis la série est arrivée...", déclare-t-il dans l'hebdomadaire.

Acteur, réalisateur, auteur, Tarek Boudali est un touche-à-tout et à d'ores et déjà des projets plein la tête : "Nous tournons Nicky Larson, qui sortira en février 2019. Je n'ai pas le droit de vous révéler mon rôle. C'est top secret. L'ambiance est excellente ! Et j'écris mon prochain film : un mec apprend qu'il va mourir et emprunte beaucoup d'argent à un caïd pour profiter de ses derniers jours. Sauf que les médecins se sont trompés...(...) Il y aura toujours la bande à mes côtés. Nous aimerions faire des films ensemble toute notre vie."