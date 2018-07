Tarek Boudali quitte en Famille : Comment son départ sera géré

C'est lors de la conférence de presse d'En famille (M6) que Tarek Boudali a annoncé la triste nouvelle en juin dernier. Après sept belles années, l'acteur de 38 ans a pris la décision de quitter la série à cause d'un emploi du temps trop chargé. Il laisse ainsi derrière lui l'équipe, dont il était très proche, notamment Charlie Bruneau, qui incarne sa femme à l'écran.

"Je n'ai pas pris ça de manière violente comme nous en avions beaucoup parlé en amont. Je suis très heureuse pour lui car je comprends ses motivations. Mais je le vois partir avec beaucoup de tristesse", a confié l'interprète de Roxane à nos confrères de Télé 7 Jours. Elle a ensuite rappelé qu'elle a passé ses premiers essais avec Tarek Boudali et que c'est un homme pour lequel elle a "beaucoup de tendresse".

Les téléspectateurs de M6 se demandent forcément comment la production va gérer l'absence de Tarek Boudali. Et, bonne nouvelle pour les fans de Roxane, ils ne comptent pas la faire partir à la suite de son départ. Lors de la saison 7, Kader (interprété par l'ami de Philippe Lacheau) sera envoyé en déplacement professionnel et devra donc s'éloigner de sa femme et ses jumeaux. Une situation qui va durer pour la saison 8 comme l'a expliqué Charlie Bruneau : "Roxane ne sera pas célibataire. Elle sera juste une femme dont le mari travaille à l'étranger. Cela ouvre pas mal de perspectives, mais elle gardera son idéal de famille."

L'intégralité de l'interview de Charlie Bruneau est à retrouver dans le magazine Télé 7 Jours du 23 juillet 2018.