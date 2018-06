Tarek Boudali : Sa grande annonce qui va attrister ses fans

Ce vendredi 15 juin 2018, M6 organisait la conférence de presse d'En famille, en compagnie des acteurs. L'occasion pour Tarek Boudali de faire une grande annonce.

Comme l'ont révélé nos confrères de TV Mag, l'acteur de 38 ans a pris la décision de quitter la célèbre série dans laquelle il incarnait Kader depuis sept belles années. "La décision d'arrêter est venue de manière naturelle. Je n'avais plus trop de temps avec tous mes projets. J'ai évidemment un pincement au coeur parce que j'ai passé sept ans dans cette famille... C'était une expérience unique qui m'a beaucoup apporté", a expliqué Tarek Boudali.

Le grand ami de Camille Cerf enchaîne en effet les projets au cinéma, en compagnie de son acolyte Philippe Lacheau. Après Baby-Sitting 1 (2014) et 2 (2015), puis Alibi.com et Épouse-moi mon pote (2017), Tarek Boudali s'en est allé à Nice afin de tourner l'adaptation du manga Nicky Larson, pour le cinéma. Il y incarne "un mec un peu fou, aussi dérangeant que dérangé, qui tombe amoureux de l'assistante de Nicky Larson et qui va les suivre non stop. Une véritable pot de colle". La saison 7 d'En famille sera donc sa dernière.