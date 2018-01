Tarek Boudali sexy sur Instagram : L'acteur tout en muscles !

Tout sourit à Tarek Boudali professionnellement. Tout comme Baby Sitting ou Alibi.com, son film Épouse-moi mon pote a fait un véritable carton au boxe-office (près de 2,5 millions d'entrées). Et, en plus d'être bien dans sa tête grâce à ce succès, le complice de Philippe Lacheau est bien dans son corps.

Sportif, le beau brun de 38 ans ne manque pas une occasion d'aller à la salle de sport comme on peut le découvrir en se rendant sur son compte Instagram. Il partage régulièrement des photos de ses séances et ce n'est pas pour déplaire à ses admiratrices. Tarek Boudali n'hésite pas à dévoiler ses muscles avec ou sans T-shirt. De quoi fait grimper la température sur le réseau social de partage de photos et de vidéos.

Aux dernières nouvelles, l'acteur, scénariste et réalisateur est toujours un coeur à prendre. "Pour être tout à fait honnête, je n'ai jamais eu de vraie histoire d'amour. C'est peut-être pour ça que j'aime les comédies romantiques, c'est un truc qui me tient à coeur", avait-il notamment confié à nos confrères de Voici, en novembre dernier.