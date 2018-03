Tatiana de Rosnay et le coming out de son fils : "Il nous en a parlé très tôt"

À l'occasion de la sortie en librairie de son livre intitulé Sentinelle de la pluie (paru le 1er mars 2018 aux éditions Héloïse Ormesson), Tatiana de Rosnay s'est entretenue dans les colonnes du magazine Gala pour évoquer sa relation complice avec son fils Louis.

Dans son nouveau roman, l'écrivaine (connue pour ses livres Elle s'appelait Sarah et Boomerang, tous deux adaptés au cinéma en 2010 et 2015) raconte l'histoire d'une famille en panne de communication dont le fils n'a jamais osé avouer son homosexualité à son père. Un sujet fort qui concerne directement Tatiana de Rosnay puisque Louis est gay. Dans son entretien, l'auteure a donc expliqué qu'il était très "important" pour elle de traiter "la manière dont une famille peut réagir en apprenant l'homosexualité d'un enfant". Avant d'évoquer sa propre expérience. "Louis nous en a parlé très tôt, dès l'âge de 16 ans. Je pense qu'il faut beaucoup de courage pour l'annoncer à ses parents", a-t-elle déclaré.

Lorsque son fils s'est confié à elle, Tatiana de Rosnay affirme avoir ressenti de la "surprise" mais aussi beaucoup de fierté. "Avoir un fils gay, à mon mari et moi, ne nous pose aucun problème. En tant que parents, nous avons estimé qu'il posait là un acte merveilleux de sincérité et de confiance à notre égard. Je n'aurais pas supporté que Louis puisse vivre dans la peur de nous dire les choses. J'ai des amis homos de mon âge qui n'en ont jamais parlé à leur famille. Garder un tel secret toute sa vie, je trouve que c'est très dur", a-t-elle poursuivi.

Le coming out d'un enfant est une immense preuve d'amour de sa part

Aujourd'hui âgé de 28 ans, Louis (qui exerce la profession de chef de projet digital) est l'aîné de Tatiana de Rosnay et de son époux Nicolas Jolly. Marié depuis 1992, le couple est également parent d'une fille de 26 ans, Charlotte, devenue photographe. Partagée entre Paris et Londres, où vit Louis, la famille est très soudée. C'est justement leur belle complicité qui a permis à Louis de faire son "outing très simplement", comme il le confie lui-même. "Ce fut un moment extrêmement beau, que j'ai vécu comme la confirmation de la bienveillance, de l'amour et de l'estime des miens", a-t-il glissé.

Avec son nouveau livre, Tatiana de Rosnay espère ainsi faire passer un message essentiel. "Mon roman est né d'une envie de dire à tous les parents concernés : le coming out d'un enfant est une immense preuve d'amour de sa part", a-t-elle conclu.

