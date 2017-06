Tatiana et Xavier Delarue : Le couple fête ses 11 ans de mariage et de passion

Dix années après leur toute première apparition télévisuelle dans Secret Story, Tatiana Laurens et Xavier Delarue sont véritablement amoureux et n'ont plus rien à prouver. Mariés depuis 11 ans, ils fêtent aujourd'hui leurs noces de corail.

Ce vendredi 23 juin 2017, les deux tourtereaux ont souhaité partager leur joie et leur bonheur de fêter une année de plus en tant que mari et femme. Sur Instagram, la belle blonde a ouvert la marche des déclarations en publiant un cliché la mettant en scène dans les bras de son homme au bord d'une plage de sable fin. Cette photo sortirait tout droit de l'album du mariage qu'ils ont célébré aux Seychelles, rien que ça. "L'amour ne se voit pas avec les yeux, mais avec l'âme... 11 ans de passion", légende Tatiana.