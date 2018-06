Tatiana-Laurence Delarue : Ex-femme battue, harcelée... Son témoignage

Jeudi 7 juin 2018, Tatiana-Laurence Delarue a évoqué son passé douloureux dans C'est que de la télé sur C8.

La chroniqueuse de Julien Courbet, invitée à réagir au meurtre de Kévin (17 ans) à Mourmelon par deux autres adolescents, a pu à cette occasion donner son avis sur la violence des mineurs. Pour rappel, Tatiana (36 ans) a elle-même été violentée et agressée sexuellement par un ancien petit ami à l'âge de 17 ans. Plus grave, elle a aussi échappé au pire puisque ce dernier avait prémédité son assassinat.

Concernant la possibilité pour les meurtriers de Kévin de passer trente ans derrière les barreaux malgré leur âge, Tatiana a indiqué par le prisme de son histoire personnelle : "Les mineurs peuvent être violents, peuvent tuer et doivent être condamnés au même titre que les adultes parce que moi je l'ai vécu et ce jeune garçon de 17 ans, qui était mineur, a fait la même chose qu'un adulte pourrait faire. La violence physique, psychologique, sexuelle, prévoir le jour de la mort, la séquestration, c'est quelque chose qu'un enfant peut faire (...) Oui, à 17 ans, il y a énormément d'adolescents dans les foyers qui sont violents et je pense qu'il faut les éduquer, ça passe par les parents mais aussi par l'éducation nationale."

Un peu plus tard dans l'émission, la chroniqueuse a énuméré les situations de harcèlement qu'elle a connues dans sa vie et qui pourraient être selon elle empêchées si les jeunes étaient mieux éduqués. "Nous, en tant que filles, (...) on est régulièrement confrontées à ce genre de pervers, moi ça m'est arrivé quatre fois. (...) Je venais sur une émission de D8 à l'époque, je sortais du train, [un inconnu, NDLR] m'a plaquéz contre le mur, et un autre en boîte de nuit, j'avais une petite jupe. J'ai le droit d'avoir une jupe, je suis en boîte de nuit, je fais ce que je veux et il a mis sa main et avec son doigt, il a touché le mollusque", a-t-elle raconté avec émotion avant que Julien Courbet n'ose une blague à ce moment inopportun. "C'était donc un poissonnier !", s'est-il exclamé face à sa chroniqueuse un peu désarçonnée.

