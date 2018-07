Tatiana-Laurence Delarue : Topless, elle est "en communion avec la nature"

En voyage en Thaïlande à l'occasion de leur douze ans de mariage, Tatiana Laurence et Xavier Delarue vivent actuellement des moments inoubliables. Sur Instagram, le couple poste régulièrement des photos et vidéos de leur séjour à l'autre bout de la terre. Découverte de la culture thaïlandaise, balades sur la plage et même full moon party, ils expérimentent tout !

Ce lundi 30 juillet, Tatiana s'est offert un moment de détente et a dévoilé une nouvelle photo sur le réseau social. Au milieu d'un décor paradisiaque, l'ancienne starlette de télé-réalité apparaît en position de bouddha au bord d'une piscine mais ce n'est pas le plus flagrant... En effet, la femme de Xavier a laissé tombé le haut de son bikini et s'affiche topless malgré une couronne de fleurs qui vient camoufler sa poitrine. "En communion avec la nature et les sens...", écrit-elle en légende.

En quelques minutes, la belle blonde a enflammé la Toile avec cette nouvelle publication très sexy et les commentaires positifs ne se sont pas fait attendre : "Sirène sexy", "En bombe", "Une femme divine", "Superbe en mode Thaï zen", "Belle, sensuelle, sexy..."

Pour rappel, après avoir fait quelques émissions de télé-réalité, Tatiana-Laurence s'est reconvertie en chroniqueuse télé, d'abord dans le Mad Mag sur NRJ12 avant d'atterrir sur C8 dans le programme produit par Cyril Hanouna, C'est que de la télé !