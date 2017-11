Tatiana Silva (DALS 8) : Son bel hommage à sa mère décédée

Tatiana Silva (32 ans) a souhaité rendre un bel hommage sur Instagram à sa défunte mère, ce jeudi 23 novembre 2017.

"Tendre est le souvenir de ton doux sourire #rip #16ans #mymother #incondicionallove #thankful #blessing #memories", a écrit la candidate de Danse avec les stars 8 (TF1) en légende d'une photo de sa maman, décédée d'un cancer en 2001, alors qu'elle n'avait que 16 ans. Une publication qui a beaucoup ému ses quelque 70 000 abonnés.

"J'ai perdu mon papa à 14 ans et je sais à quel point c'est douloureux. On n'oublie pas mais on vit avec. Je suis sûre qu'elle est très fière de toi et de la belle personne que tu es devenue", "Courage, cela ne doit pas être facile, toutes mes pensée à toi et ton entourage", "Je suis de tout coeur avec vous Tatiana , il y a des chagrins qui ne guérissent jamais ! Vous êtes une battante , bravo , vos parents sont fiers de vous et sont toujours avec vous", "Toujours particulier ces dates anniversaire. Pensées pour vous", a-t-on notamment pu lire.