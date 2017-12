Tatiana Silva : Des photos d'elle dans Koh-Lanta refont surface !

Tatiana Silva est décidément très étonnante. La sublime miss météo de TF1, remplaçante de Catherine Laborde, vient de se qualifier pour la finale de Danse avec les stars 8. Ce n'est pas la première fois que la jolie belge, élue miss Belgique en 2005, participe à un programme populaire de télévision. La bombe a en effet joué les naufragés dans un Koh-Lanta étranger.

Tatiana Silva aime tant l'aventure qu'elle est devenue candidate d'Expeditie Robinson (Expédition Robinson), édition belgo-hollandaise de Koh-Lanta. Tatiana Silva a participé à la 11e saison du jeu, qui a été tournée en Malaisie et diffusée en 2010.

Et comme on peut le voir sur des prises d'écrans ou des extraits diffusés sur YouTube, l'ex de Stromae est allée loin dans la compétition, jusqu'en finale !

Ces adversaires de Danse avec les stars ont donc à faire à une vraie battante.