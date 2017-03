Tatiana Silva, Miss météo sur TF1 : Première réussie pour l'ex de Stromae !

Grande première pour Tatiana Silva ! Après sept années en tant que présentatrice météo sur la RTBF, TV5 Monde et M6, la remplaçante de Catherine Laborde (65 ans) qui a tiré sa révérence il y a quelques semaines, vient de faire ses premiers pas sur TF1.

Ce 10 mars, après la diffusion du journal de 13h de Jean-Pierre Pernaut, la jeune femme de 32 ans, habillée d'un simple pantalon noir et d'un haut blanc, a présenté sa météo avec le sourire. Malgré son débit de paroles un peu rapide, cette grande première est une réussite. Il faut dire qu'il y a eu un gros travail en coulisses.

Voilà deux semaines que Tatiana Silva s'entraîne dur, coachée par Louis Bodin et Évelyne Dhéliat qui dirige le service. "Sans être corpo­rate, j'ai été très bien accueillie. Évelyne n'est pas dans la compétition. Elle est joyeuse. Elle a bâti sa carrière. Elle est au top et elle transmet. Elle a analysé qui j'étais et a très vite vu le potentiel", déclare la nouvelle recrue au Parisien au sujet de son idole.

Stressée pour cette grande première, l'ex-compagne de Stromae et d'un humoriste belge a également déclaré au Parisien avoir hâte qu'il soit 14h, sous-entendu que sa première météo soit achevée. En même temps, on la comprend, faire ses premiers pas sur la plus grande chaîne d'Europe face à 4,6 millions de téléspectateurs en moyenne, ce n'est pas simple !