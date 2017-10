Tatiana Silva, orpheline à 16 ans : Le bel hommage qu'elle rendra à ses parents

"Quand il vous arrive un événement aussi bouleversant, qui a des conséquences directes sur votre quotidien, ça vous rend responsable. Il faut assumer les repas, les factures, etc, détaille-t-elle. Ça a été brutal. Je suis devenue adulte trop rapidement, et mon insouciance est passée à la trappe. C'était une période très compliquée qui a fait beaucoup de dommages collatéraux" , a confié Tatiana Silva au magazine Télé 7 Jours il y a quelques mois concernant le décès de ses parents. La belle miss météo de TF1, alors âgée de 16 ans, revient sur ce drame. Elle dévoile la nature de son hommage à sa mère et son père, en dansant.

L'ex-compagne de Stromaé sera, le 14 octobre prochain, sur TF1 dans Danse avec les stars 8. Comme chaque année, l'émission propose lors d'un numéro spécial de faire honneur à un proche, à travers la danse. Dans le Télé 7 Jours à paraître le 9 octobre, Tatiana Silva explique vouloir dédier ce moment à ses parents.

"J'ignore encore ce que je vais choisir, mais je ne veux pas quelque chose de larmoyant", déclare-t-elle. Son unique souhait est de "faire honneur" à sa mère qui "aimait tant danser". Un moment qui, assurément, touchera les téléspectateurs.

La candidate associée au danseur Christophe Licata espère également aller loin dans la compétition. Pour ce faire, elle devra apprendre, et c'est elle qui le dit, à laisser sa pudeur de côté et à se lâcher.

Magazine Télé 7 Jours en kiosques le 9 octobre 2017.