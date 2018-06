Tatiana Silva présente l'homme qui a "changé sa vie"... et divise ses fans !

"Cet homme a changé ma vie. En quête de sens il y a 5 ans, j'ai découvert @artofliving et son fondateur Sri Sri Ravi Shankar alias Guruji. Toute son oeuvre est tournée sur la connaissance de soi par le yoga et la méditation afin d'éliminer le stress, l'anxiété et la dépression. C'est par la pratique de ces deux méthodes qu'une transformation profonde en moi s'est produite. Le chemin reste long mais au moins grâce à lui je suis en route", a alors écrit Tatiana Silva en légende de cette photo.

En partageant cette partie intime de sa vie, la Miss météo de la Une ne s'attendait certainement pas à recevoir autant de commentaires. Si certains l'encouragent dans sa quête spirituelle, d'autres s'en prennent à ses croyances. "Euh perso il ne m'inspire pas trop confiance ton gourou", "Je suis un peu déçu de ce post mais bon chacun son délire", peut-on lire. Libre à chacun de se faire son avis...