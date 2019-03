Tatiana Silva : Une nuit animée avec Terence Telle (Danse avec les stars)

Tatiana Silva a récemment déserté son poste de présentatrice météo de TF1 pour un périple en Inde. À peine rentrée, la voilà repartie en voyage : direction l'Andalousie pour une nuit, grâce au danseur Rubén Molina...

Lundi soir, Tatiana Silva s'est rendue au Palace, Rue du Faubourg Montmartre, dans le 9e arrondissement de Paris. Elle a assisté au spectacle Nuit Flamenco, Acte II par Rubén Molina et sa troupe, qui se sont produits lors d'une représentation unique. Comme la ravissante ex-Miss Belgique, le mannequin et ex-participant de Danse avec les stars Terence Telle, la danseuse et chorégraphe Blanca Li, Nora Sahli, son épouse Catherine Marin et Bernard Montiel étaient également du voyage !

Le spectacle à succès aux saveurs Andalouses, modernes et classiques a fait son retour pour une date exceptionnelle et unique. Le maestro Ruben Molina a régalé ses spectateurs grâce à sa prouesse technique, ses gestes gracieux et plus globalement une performance à couper le souffle pour la découverte du flamenco, un art puissant, surprenant et en constante évolution, devant une salle comble.