Taxi 5 : 1res images explosives, cascades et humour au rendez-vous !

Onze ans après le dernier volet, la saga Taxi reprend du service sur le bitume marseillais. Le 5e opus, prévu pour le 11 avril dans toute la France – et quelques jours avant à Marseille – vient de dévoiler ses toutes premières images. Et pour fêter l'événement, EuropaCorp n'a pas lésiné sur le spectacle avec un montage saccadé jouant entre la nostalgie des anciens films et des séquences d'action aussi impressionnantes et rocambolesques.

Piloté par Franck Gastambide, qui incarne le personnage principal aux côtés de Malik Bentalha, le duo de Pattaya a retrouvé sur son chemin Anouar Toubali et Ramzy Bédia, deux membres de cette comédie qui avait attiré près de 2 millions de spectateurs en salles. L'histoire : Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d'exception, est muté contre son gré à la Police municipale de Marseille. L'ex-commissaire Gibert, devenu maire de la ville et au plus bas dans les sondages, va alors lui confier la mission de stopper le redoutable Gang des Italiens, qui écume des bijouteries à l'aide de puissantes Ferrari. Mais pour y parvenir, Marot n'aura pas d'autre choix que de collaborer avec le petit-neveu du célèbre Daniel, Eddy Maklouf, le pire chauffeur VTC de Marseille, mais le seul à pouvoir récupérer le légendaire TAXI blanc.

Devant la caméra, on aura plaisir à retrouver l'inégalable Bernard Farcy et son fameux "Alerte générale", ainsi qu'Édouard Montoute. En revanche, pas de traces de Samy Naceri ou Frédéric Diefenthal, le duo-star de la franchise, dont il se murmure qu'ils n'apparaîtront pas à l'écran. On croisera en revanche Sabrina Ouazani, Eric Fraticelli, Monsieur Poulpe et même le rappeur marseillais Soprano.