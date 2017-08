Taxi 5 en tournage : Un personnage iconique de la saga est de retour !

Ce n'est un secret pour personne. Il y a quelques mois, Frank Gastambide et Malik Bentalha annonçaient conjointement un cinquième opus à la franchise Taxi. Exit les anciens visages et les héros incarnés notamment par Samy Naceri et Frédéric Diefenthal, et bienvenue à ce nouveau duo qui cartonne (grâce à Pattaya notamment).

Le tournage de Taxi 5 a commencé le 25 juillet avec les premières prises à Paris. Une première journée pour laquelle Frank Gastambide avait reçu la bénédiction du papa de la franchise, Luc Besson.