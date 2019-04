Taylor Swift adopte un nouveau chaton et lui donne un drôle de nom

La famille s'agrandit pour Taylor Swift ! Sur les réseaux sociaux, la chanteuse de 29 ans a révélé avoir accueilli un nouveau locataire à son domicile new-yorkais, un chaton qui a fait craquer ses 116 millions de followers. A travers plusieurs publications, elle dévoile l'animal au prénom très original tiré d'un film bien connu. "C'est Benjamin Button. C'est un bon garçon", a-t-elle écrit dans sa légende.

Le chaton est déjà une véritable vedette puisqu'il a été vu près de 70 millions de fois sur Youtube dans le nouveau clip de Taylor Swift, Me!, dévoilé dans la nuit du 26 avril 2019. Il s'avère que Benjamin a été intégré à l'ensemble de la vidéo dans le cadre d'un programme mettant en scène des animaux susceptibles d'être adoptés dans les films et à la télévision. Toutefois, Taylor Swift ne s'est pas résolue à se séparer de son petit compagnon poilu et a su qu'elle devait l'adopter.

Sur Twitter, la popstar avait teasé l'annonce de cette adoption et défiait ses fans de trouver le secret caché dans le clip de son nouveau hit : "Il y a un secret dans la vidéo que j'ai gardé depuis des mois. Voyons qui arrive à le trouver." Une nouvelle adoption pour la chanteuse déjà "maman" de deux adorables félins, Meredith et Olivia.

Ce nouveau single marque le début d'une nouvelle ère pour Taylor Swift. Exit les clashs et les règlements de comptes, la chanteuse chante l'amour propre et affirme sa personnalité haut et fort. "Me ! est une chanson pour embrasser son individualité, la célébrer et se l'approprier", a confié la jeune femme à la chaîne ABC. Aucun détail sur la sortie d'un nouvel album n'a été révélé mais les fans de Taylor Swift auront le plaisir de la retrouver au casting du remake de la comédie musicale Cats, qui sortira sur les écrans en décembre.