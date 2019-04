Taylor Swift : Beauté printanière au côté de Naomi Campbell et Sandra Oh

Cette année encore, Time a dévoilé sa liste des cent personnalités les plus influentes de la planète ! Le prestigieux magazine les a réunies le temps d'une soirée. Taylor Swift était présente, plus sublime que jamais, tout comme Naomi Campbell et Sandra Oh.

C'est au Frederick P. Rose Hall, Home of Jazz au Lincoln Center, à New York, qu'a eu lieu le gala "Time 100". Plusieurs des célébrités mentionnées dans la liste du Time s'y sont rendues pour fêter la parution du nouveau numéro du magazine. Taylor Swift a fait sensation dans une robe bustier rose et jaune de la marque J. Mendel.