Taylor Swift : Calvin Harris et Katy Perry... Leur duo revanchard !

Calvin Harris tient sa revanche après sa rupture ultra-médiatisée avec Taylor Swift, l'été dernier. Le DJ anglais de 33 ans vient d'annoncer la sortie de son nouvel album, prévu pour le 30 juin prochain, et en a profité pour dévoiler la liste des artistes avec lesquels il a collaboré. La popstar de 27 ne sera sans doute pas ravie d'apprendre que son ex-amoureux a travaillé avec son ennemie jurée Katy Perry sur l'un de ses nouveaux morceaux.

Rappelons que l'interprète de Bad Blood et la célèbre California Girl sont fâchées de longue date pour une histoire de danseurs débauchés et une querelle autour de leur ex en commun, John Mayer. Calvin Harris et Katy Perry peuvent sans doute remercier Tay-Tay de les avoir rapprochés puisqu'en juillet dernier, juste après la séparation de Calvin et Taylor, Katy Perry était montée au créneau pour défendre le DJ, accusé d'avoir voulu minimiser l'impact du talent de Taylor dans le succès de leur chanson This is what you came for.

Depuis, les choses ne sont pas allées en s'améliorant entre les deux chanteuses, bien que Katy Perry ait tendu la main à sa meilleure ennemie en assurant qu'elle était prête à collaborer avec elle en échange d'excuses de sa part. Taylor Swift n'a pas daigné à répondre à cet appel du pied... A moins qu'elle ne prépare sa revanche en chanson comme à son habitude ? Il se murmure en coulisse que la blonde plancherait actuellement sur son nouvel album.

De son côté, l'ex-compagne d'Orlando Bloom a déjà publié deux nouveaux morceaux extraits de son prochain opus, Chained To The Rythm et Cherry Pie. En revanche, elle a promis qu'elle ne réglerait pas ses comptes avec la popstar en musique. "Mon nouvel album est très positif, il n'y a aucune critique adressée à qui que ce soit dedans. Cependant, ne prenez pas ma gentillesse pour de la faiblesse : ne me cherchez pas. Qui que vous soyez. Je ne m'adresse à personne en particulier mais le jour où les femmes décideront de s'unir, le monde sera bien meilleur", a-t-elle confié aux journalistes d'Entertainment Weekly.