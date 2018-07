Taylor Swift : Déchaînée sur scène pour un show spectaculaire

Vendredi 20 juillet, Taylor Swift était au gigantesque MetLife Stadium où elle a fait vibrer de bonheur ses 80 000 spectateurs dont une majorité de fans venus voir leur idole. Plus qu'un concert, c'est un spectacle grandiose qu'offre la star. Des chorégraphies dynamiques, une garde-robe impressionnante (la chanteuse se change plusieurs fois pendant son show), et deux écrans géants qui permettent à chacun d'avoir une bonne vue du spectacle.

Taylor a ouvert le show avec son tube ...Ready for It ?. Une arrivée époustouflante avec fumigènes, jeux de lumière et feux d'artifice. Pendant plus de deux heures, elle a fait danser et chanter à tue-tête ses fans au rythme de ses chansons entraînantes (Look What You Made Me Do, Shake It Off, Bad Blood...). Et entre les chansons, elle n'a pas manqué de rappeler à quel point elle aimait ses fans et avait tout prévu pour ceux placés loin de la scène principale. La meilleure ennemie de Katy Perry s'est envolée dans une nacelle pour se rapprocher d'eux, et elle a poursuivi le show sur les deux scènes montées au fond du stade géant !

À la fin du concert, les spectateurs ne pensaient qu'à une chose... que demain arrive vite pour la retrouver de nouveau... Taylor Swift donnait en effet trois concerts consécutifs dans ce stade !

Gersende Suret