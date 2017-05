Taylor Swift en couple : La star a craqué pour un acteur anglais

Sa dernière apparition publique remonte à novembre dernier lors de la cérémonie dédiée à la country, les CMA Awards. Depuis, Taylor Swift se montre étonnement rare, une discrétion qui lui permet de passer du bon temps à l'abri des regards indiscrets.

The Sun révèle en effet que la chanteuse américaine de 27 ans ne serait plus célibataire. La star aux multiples conquêtes aurait succombé aux charmes d'un acteur britannique. Âgé de 26 ans, même s'il en fait beaucoup moins, Joe Always est principalement connu pour le rôle du soldat Billy Lynn dans Un jour dans la vie de Billy Lynn d'Ang Lee, sorti en 2016.

À en croire le tabloïd anglais, Taylor Swift se rendrait très régulièrement à Londres en jet privé, des voyages organisés sous la plus haute protection, nécessitant des dispositifs quasi militaires. La chanteuse et son nouveau boyfriend iraient même jusqu'à se déguiser pour sortir incognito. Preuve que la jolie blonde ne prendrait pas cette nouvelle histoire à la légère, elle aurait trouvé un pied-à-terre dans le Nord de Londres.

Si Taylor Swift se montre si précautionneuse avec le charmant Joe Always, c'est notamment pour éviter l'ultramédiatisation, comme lors de sa brève aventure avec l'acteur Tom Hiddleston qui avait fragilisé leur relation et précipité leur rupture. "Taylor et Joe, c'est une vraie histoire, une relation très sérieuse. Mais après ce qui s'est passé avec Tom Hiddleston, ils sont déterminés à la garder très discrète", commente une source au Sun. Preuve que l'information est avérée, les médias américains l'ont largement reprise.

Du haut de ses 27 ans, Taylor Swift peut se vanter d'avoir un tableau de chasse déjà bien rempli et très diversifié. On y retrouve le chanteur britannique Harry Styles, l'acteur américain Jake Gyllenhaal ou encore le DJ britannique Calvin Harris.

Tout le monde attend à présent la première apparition de Taylor Swift avec Joe Always, qui ne devrait pas intervenir de sitôt.

Olivia Maunoury