Taylor Swift en guerre contre Scooter Braun, Justin Bieber s'en mêle

"J'ai dû faire le choix atroce de laisser derrière moi mon passé, a-t-elle écrit sur Tumblr. La musique que j'ai écrite assise par terre dans ma chambre et les vidéos dont j'ai rêvé et que j'ai payées avec l'argent gagné en jouant dans les bars, clubs, arenas et autres stades." Outre le fait de ne pas être en possession de ses propres albums, Taylor Swift aurait eu la mauvaise surprise d'apprendre en même temps que le monde entier – soit dimanche dernier, quand Billboard l'a annoncé – que Scooter Braun était le nouveau propriétaire de Big Machine et donc, de son répertoire musical : "Tout ce à quoi je pouvais penser était l'intimidation incessante et manipulatrice qu'il m'a fait subir pendant des années, a-t-elle expliqué, faisant référence à son conflit de longue date avec Kanye West. Maintenant, Scooter m'a dépouillée du travail de toute ma vie. (...) Mon héritage musical est entre les mains de quelqu'un qui a essayé de le démanteler. Voilà ce qui arrive quand on signe un contrat sur quinze ans."

Scooter est "un homme bien"

Mais selon Scott Borchetta, le fondateur de Big Machine qui s'est exprimé dans une lettre ouverte sur le site officiel de la maison de disque, il aurait lui-même appelé Taylor Swift la veille de l'annonce du rachat pour la prévenir. D'après son témoignage, la star aurait eu plusieurs occasions de racheter son répertoire. Dimanche toujours, Justin Bieber s'en est mêlé en prenant la défense de son manager et ami de longue date.