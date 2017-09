Taylor Swift huée à un mariage qu'elle n'aurait manqué pour rien au monde...

Quelques jours après avoir dévoilé le clip de son tube explosif Look What You Made Me Do (premier extrait de son prochain album à paraître le 10 novembre, Reputation), Taylor Swift a honoré de nouveaux engagements très personnels à l'occasion d'un événement important : les noces de sa meilleure amie.

Samedi 2 septembre, la chanteuse de 27 ans a ainsi été aperçue lors de son arrivée à la cérémonie de mariage d'Abigail Anderson et Matt Lucier, une grande fête qui était organisée sur l'île de Martha's Vineyard, à Edgartown (Massachusetts), et où elle officiait en tant que demoiselle d'honneur principale.

Vêtue d'une robe bordeaux très glamour, la célèbre blonde était visiblement très émue de tenir la longue traîne blanche de son amie d'enfance. Pour rappel, Taylor Swift et Abigail Anderson se sont rencontrées en première année de lycée, lorsqu'elles étaient âgées de 15 ans. La mariée, qui publie régulièrement des clichés festifs de leurs réunions entre amis, s'était fiancée à son compagnon en juin 2016.