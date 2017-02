Taylor Swift pense lancer une mode... qui existe depuis 10 ans déjà !

A quelques jours de la sortie du très attendu 50 Shades Darker, Taylor Swift assure tambour battant la promotion de l'extrait de la bande originale du film I Don't Wanna Live Forever, qu'elle interprète avec l'ancien One Direction Zayn Malik.

Après la diffusion de leur clip très sensuel, la popstar de 27 ans a publié plusieurs vidéos des coulisses sur sa page Youtube, révélant les petits secrets du tournage. Dans un de ces clips, la chanteuse s'est extasiée sur le maquillage qu'elle arbore dans le clip. Un peu trop même... "Ce qu'on fait c'est qu'on applique un rouge à lèvres à paillettes, que j'ai vu sur quelques shootings photo et défilés, mais je n'ai jamais vu personne en porter pour un vidéoclip ou quoi que ce soit de ce genre. Je suis complètement folle de ce rouge à lèvres. J'ai l'impression d'avoir une boule à facettes sur la tête", a-t-elle déclaré.

Le problème, c'est que l'interprète de Bad Blood n'est pas la première à avoir usé de cet artifice : la sulfureuse Miley Cyrus a adopté le total-look à paillettes dans son clip Dooo it!, la popstar Ariana Grande dans la vidéo de sa chanson Break Free et bien sûr Kesha dans le clip de W R Who We R, sans oublier la rappeuse Missy Elliot dans WTF. Question nouveauté, on repassera.

Quoi qu'il en soit, TayTay semblait vraiment très enthousiaste à l'idée de ce tournage et s'est même découverte des talents... d'actrice ! "C'est dans la boîte ? Vous avez vu la dernière prise ? Les émotions que j'arrive à transmettre même de dos ? C'est 12 ans d'expérience, un coup comme ça !", a-t-elle plaisanté. Le début d'une nouvelle vocation, peut-être ?

Coline Chavaroche