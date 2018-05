Taylor Swift réconforte le fils d'Amber Rose, victime d'homophobie

Grâce aux réseaux sociaux, les stars sont plus proches de leurs fans ! À cause d'eux, ils sont plus exposés aux insultes, moqueries et autres commentaires déplacés. Amber Rose en a fait la triste expérience en y révélant l'admiration de son fils pour Taylor Swift. Elle s'est vengée en permettant au petit Sebastian de rencontrer son idole...

Samedi 19 mai, Taylor Swift s'est produite au Rose Bowl à Pasadena, un concert de sa tournée Reputation Stadium Tour. Amber Rose était accompagnée de son ex-mari Wiz Khalifa et de leur fils de 5 ans, Sebastian, fan de la chanteuse.

Le garçonnet a rencontré son idole à l'issue de sa production et lui a remis un bouquet de fleurs. Amber Rose a immortalisé ce tête-à-tête inoubliable : "Merci @taylorswift, tu as fait de mon bébé la plus heureuse des petites citrouilles !" a-t-elle écrit sur Instagram.