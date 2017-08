Taylor Swift revancharde : La chanteuse s'attaque enfin à Kanye West !

Taylor Swift is back. Après une collaboration avec Zayn Malik sur le titre I Don't Wanna Live Forever pour la bande originale du très célèbre film érotique Fifty Shades Darker il y a près de six mois, la pire ennemie de Katy Perry a décidé de revenir sur le devant de la scène en dévoilant un nouveau son pop et à la fois très dark, ce jeudi 24 août 2017.

Sur la plateforme YouTube, l'Américaine de 27 ans a présenté à sa communauté son nouveau single, Look What You Made Me Do, premier extrait de son album intitulé Reputation. Dans l'industrie de la musique, les coups bas se multiplient et certains artistes n'hésitent pas à déclarer directement à leurs confrères une guerre sans merci. Alors que Katy Perry s'attaquait à Taylor Swift dans son tube Swish Swish, l'interprète du tube Bad Blood a préféré revenir sur l'une de ses plus vieilles querelles. L'humiliation que Kanye West lui a infligée.

Souvenez-vous, en 2009, Tay-Tay reçoit lors de la cérémonie de récompenses des MTV Video Music Awards le prix de la meilleure vidéo féminine pour le titre You Belong with Me. Hors de lui, Kanye West avait fait irruption sur la scène, affirmant qu'elle ne méritait pas ce prix. "Hey Tay, je suis vraiment heureux pour toi et je vais te laisser finir, mais Beyoncé avait l'une des meilleures vidéos de tous les temps. Une des meilleures vidéos de tous les temps !", avait-il lancé évoquant le clip de Single Ladies (Put a Ring on It) de Beyoncé. Par la suite, en février 2016, le compagnon de Kim Kardashian sortait son tube Famous dans lequel il déclarait : "Je sens que Taylor et moi, on a encore une chance de faire l'amour. Pourquoi ? J'ai rendu cette p*** célèbre."

Après toutes ces années, Taylor Swift a finalement décidé de répliquer. "Je suis désolée, l'ancienne Taylor ne peut pas répondre au téléphone. Pourquoi ? Parce qu'elle est morte !", chante-t-elle dans son nouveau single.

"Je n'aime pas tes petits jeux. Je n'aime pas ta scène penchée. (...) Tu m'as demandé un endroit pour dormir/Tu m'as enfermée/Et tu as organisé un festin", chante-t-elle encore. Une référence sans équivoque à la scène de la tournée mondiale Saint Pablo de Kanye West, ou encore au clip du titre Famous où l'on a découvert une statue de cire nue la représentant. Que répondra l'interprète du tube Stronger ? La suite à la sortie de son prochain album !

Sans transition, dans son morceau, la jeune femme a glissé quelques sonorités du titre I'm Too Sexy du groupe Right Say Fred. Et si certains s'indignent et crient au plagiat, qu'ils se rassurent : Taylor Swift a demandé la permission au groupe de musique... Le duo l'explique dans une interview qu'il a accordée à nos confrères du magazine People. "On nous a demandé si nous étions bien d'accord, si on n'allait pas faire d'histoire parce qu'elle a utilisé notre musique. (...) Cela ne nous dérange pas. Fred et moi pensons que la chanson est la chose la plus importante au monde... Que les musiciens devraient toujours rester ensemble parce que si nous commençons à nous disputer, ça devient déprimant", a déclaré le chanteur Richard Fairbrass.