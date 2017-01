Taylor Swift sexy face à Zayn Malik : Leur clip sensuel pour Fifty Shades Darker

À quelques semaines de la sortie du très attendu Fifty Shades Darker, Taylor Swift et Zayn Malik font monter la pression d'un cran avec le clip très sexy de la bande originale du film : I Don't Wanna Live Forever. La popstar de 27 ans s'est associée à l'ancien One Direction pour interpréter la chanson aux paroles équivoques, coécrite par Taylor, le petit ami de sa copine Lena Dunham, Jack Antonoff, et le compositeur Sam Dew.

Conformément à ce qui avait été annoncé par les journalistes du Sun, l'interprète de Bad Blood et le chéri de Gigi Hadid se sont retrouvés dans un hôtel de Londres. Très élégant dans son costume sombre, on peut voir le chanteur de 23 ans sortir d'un taxi londonien pour traverser le hall avant de regagner sa chambre.

Pendant ce temps, Tay Tay, plus sexy que jamais dans un ensemble de lingerie fine que l'on devine par-dessus son trench noir, désespère de voir rentrer le jeune homme. À défaut de retrouver son amant fictif, elle finit par saccager sa chambre d'hôtel, le tout dans une ambiance érotico-sensuelle... qui n'est pas franchement à la hauteur de la saga torride Fifty Shades of Grey, menée par Jamie Dorman et Dakota Johnson.

I Don't Wanna Live Forever est le premier extrait de la bande son du film, qui sortira en salles le 9 février prochain. D'autres grands noms de la chanson ont aussi collaboré à l'album, notamment la chanteuse Halsey, la rappeuse Nicky Minaj et la talentueuse Sia Furler. La popstar Rita Ora ainsi que l'excellent The Avener ont aussi signé un titre pour ce nouvel opus, qui sera disponible dans les bacs le 10 février.

Coline Chavaroche