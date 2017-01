Taylor Swift : Tableau de chasse d'une éternelle célibataire

Taylor Swift est de nouveau sur le marché du célibat. La popstar de 26 ans a beau avoir tout pour elle sur le plan professionnel, côté personnel, c'est loin d'être la panacée. Depuis dix ans, la seule relation sérieuse que la chanteuse parvient à entretenir avec succès, c'est avec son public. Ce n'est pourtant pas faute d'essayer.

Outre ses conquêtes datant d'avant qu'elle connaisse la gloire – notamment un certain Brandon Borello qui lui a inspiré la chanson Tim McGraw, Jordan Alford qui est à l'origine de Picture to Burn ou encore Sam Armstrong à qui elle a écrit Should've Said No –, l'interprète de Bad Blood a fréquenté de nombreuses célébrités ces huit dernières années.

Ses amours inspirent ses chansons

À commencer par le chanteur Joe Jonas. Tay Tay et l'ancien Jonas Brother sortent ensemble entre juillet et octobre 2008, mais le chanteur lui aurait finalement préféré les faveurs de l'actrice Camilla Belle et l'aurait quittée par téléphone. Un coup de fil qui aurait duré 27 secondes et qui lui a inspiré la chanson Forever & Always.

Qu'on se rassure, l'année suivante, la belle se console dans les bras du beau et musclé Taylor Lautner, le loup-garou de la saga Twilight. Après leur rencontre sur le tournage du film Valentine's Day, ils filent le parfait amour entre août et décembre 2009 avant de se séparer. La chanteuse s'excuse en chanson dans Back to December après leur rupture. Et pour cause, dans la foulée, elle s'affiche avec le guitariste John Mayer dont elle se sépare en février de l'année suivante. Malgré leur séparation, Taylor Swift n'a pas apprécié que sa rivale Katy Perry fricote avec lui. Ce qui explique en partie pourquoi les deux stars se détestent.

L'année suivante, Taylor a une brève idylle avec l'acteur Jake Gyllenhaall qui lui inspire la chanson We Are Never Ever Getting Back Together et l'année d'après, elle s'affiche avec Conor Kennedy, entre juillet et octobre 2012. Leur histoire ne survivra pas à la distance, pas plus que son idylle avec Harry Styles qu'elle fréquente pendant plus d'un an, entre décembre 2012 et janvier 2013.

Les copines avant les copains

Après cette énième rupture, largement documentée dans sa chanson Style, la chanteuse calme ses ardeurs et se consacre à ses (nombreuses et célèbres) amies. Elle s'entoure d'un véritable gang de copines parmi lesquelles Selena Gomez, Gigi Hadid, Marta Hunt, Karlie Kloss, Cara Delevingne, Lena Dunham et Blake Livel, ou encore Ellie Goulding qui lui présente le DJ Calvin Harris. Rapidement, les deux musiciens se mettent en couple et le resteront de mars 2015 à juin de cette année.

L'annonce de leur rupture fait l'effet d'une petite bombe dans le milieu, surtout quand Taylor est surprise en train d'embrasser l'acteur Tom Hiddleston, avec qui elle a flirté lors du gala du MET. Leur couple ne passera pas l'été mais la réputation de Taylor Swift est faite. La pauvre n'échappe pas aux critiques des internautes et se fait lyncher sur les réseaux sociaux. Heureusement, elle peut toujours compter sur ses copines pour l'épauler.

