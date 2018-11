Taylor Swift voyage-t-elle cachée dans une valise ? Zayn Malik balance !

Soit Zayn Malik n'a pas la langue dans sa poche, soit il aime se jouer des médias. Une chose est sûre, sa récente réflexion glissée au détour d'une interview pour le magazine Vogue UK ne manquera pas de faire jaser.

Dans cet entretien publié le 13 novembre 2018, le chanteur de 25 ans évoque sa chérie Gigi Hadid, ses années révolues au sein des One Direction (il a volontiers admis qu'il n'était plus du tout en contact avec les autres membres depuis qu'il a quitté le groupe en 2015) avant d'évoquer son amitié avec Taylor Swift, proche amie de sa chérie avec laquelle il a collaboré l'an dernier sur le titre I Don't Wanna Live Forever. Au sujet de cette dernière, Zayn Malik a ainsi lâché, l'air de rien : "Elle voyageait par-ci et par-là dans une valise." What ? Les rumeurs étaient donc vraies ?

Pour comprendre, il faut revenir en juillet 2017, date à laquelle l'agence de photo Splash News avait légendé l'une de ses photos d'une bien curieuse manière. Sur le cliché en question, deux assistants de Taylor Swift étaient vus en train de porter une immense valise noire à la sortie du domicile new-yorkais de Tay-Tay. La légende suggérait que Taylor Swift était cachée à l'intérieur de la malle dans un effort d'échapper aux paparazzi, elle qui tenait à rester discrète et évitait autant que possible la lumière des projecteurs.

Forcément, cette affirmation (qui partait d'une rumeur de fans sur les réseaux sociaux) a provoqué un certain buzz, poussant Splash News à se rétracter quelques heures plus tard. L'agence avait alors indiqué que le photographe qui avait légendé l'image n'était pas un collaborateur régulier et qu'il avait fauté en transformant une rumeur hallucinante en un fait établi.

Mais le mal était fait, et les fans de Taylor Swift ont été nombreux à se questionner, entre effarement, humour et scepticisme. La dernière déclaration de Zayn Malik, qui semble être sincère, entretient un peu plus le mystère...