Teddy Riner, 9e fois champion du monde : Confidences de sa compagne Luthna

L'été dernier, à Rio de Janeiro, Teddy Riner a fait vibrer les fans de judo et la France entière ! Il a remis le couvert ce week-end à Budapest où il a décroché son 9e titre de champion du mode. L'athlète pourra naturellement compter sur le soutien inconditionnel de sa fiancée Luthna qui dresse le portrait du champion pour L'Équipe...

Il lui arrive de douter. Est-ce qu'il est un bon papa ? Un bon compagnon ?

La compagne du judoka le décrit d'abord comme une personne têtue : "Quand il a un truc en tête, ce n'est pas facile de le faire changer d'avis (...) Si je ne suis pas d'accord avec son idée, je ne vais pas lui rentrer dedans tout de suite. Je vais me répéter une fois, deux fois, dix fois. Mais j'évite de le braquer."

Teddy Riner est également en proie aux doutes. "Est-ce qu'il est un bon papa ? Un bon compagnon ?", deux questions que le champion olympique en titre (catégorie +100 kilos) se pose parfois. Luthna rassure les lecteurs de l'équipe : leur fils Eden, 3 ans, a à la maison un père impliqué et un ami avec qui il passe des moments complices et se chamaille.

"Teddy est taquin, déconneur (...), très tactile", ajoute-t-elle. "Très complexe" et "difficile à décrypter" aussi, car le nouveau talent du PSG Judo "ne demande pas d'aide". Elle précise : "C'est même délicat de savoir quand il ne va pas bien (...) Ce qui peut le rendre ainsi, ça peut être le stress, le fait qu'il n'arrive pas à exprimer son judo, des soucis personnels. Il ne m'en parle pas pour me préserver et pour que ça ne devienne pas 'réel'."

Sur le tatami, le judoka le plus titré de l'histoire fait le vide et laisse parler sa vista. Le Français décoré d'une Légion d'Honneur par le président François Hollande s'y emploiera ce week-end en Hongrie. Il débute son championnat du monde par une demi-finale face au Géorgien Guram Tushishvili.