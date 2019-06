Teddy Riner et Luthna Plocus tout sourire malgré un Roland-Garros déserté

Journée noire aux Internationaux de France de Roland-Garros ce mercredi 5 juin 2019. En raison des conditions météorologiques, aucun match n'a pu être disputé. De nombreuses personnalités avaient pourtant fait le déplacement, sans compter les milliers de spectateurs réunis porte d'Auteuil.

Au village VIP, les personnalités font toutefois bonne figure et prennent la pose devant les photographes. C'est le cas du judoka Teddy Riner, tout sourire comme d'habitude, avec à son bras sa compagne Luthna Plocus. Le couple est parent d'un petit garçon, Eden, né le 1er avril 2014, et d'une petite, Isis, née en 2018. Habitués du tournoi, les journalistes David Pujadas et Patrick Poivre d'Arvor étaient aussi là. Ce dernier pratique le tennis et participe régulièrement au tournoi des personnalités organisé en marge de la compétition. Le journaliste et ancien joueur de tennis Antoine Benneteau, frère du jeune retraité des courts Julien Benneteau, est venu avec sa compagne, l'actrice Charlotte Gabris, vue dans Babysitting 1 et 2.

Côté actrices justement, Vanessa Guide (Sofia dans Les Nouvelles Aventure d'Aladin et Alad'2) ainsi que Noémie Schmidt (la série Versailles, le film événement Netflix Paris est à nous) ont elles aussi dû se contenter d'une promenade dans les allées du tournoi. Le pâtissier star Christophe Michalak et son épouse, l'humoriste Delphine McCarty, le youtubeur Squeezie, le chanteur Calogero et Gilles Cohen (impressionnant dans Le Bureau des légendes) se sont aussi contentés du décor à défaut du spectacle offert sur la terre battue. Enfin, les mannequins Jessiann Gravel Beland et Francisco Lachowski, mariés depuis 2013 et parents de deux enfants, ont eu aussi eu la déception de ne pas pouvoir voir s'affronter Novak Djokovic, numéro 1 mondial, et l'Allemand Alexander Zverev en quart de finale.

À 16h30, la direction du tournoi a confirmé qu'aucun match ne serait disputé ce jour. "Les billets du 5 juin seront remboursés en intégralité par la Fédération française de tennis", précise-t-elle dans un communiqué. Les détenteurs d'un billet pourront tout de même se présenter jeudi et avoir accès aux matchs du court Suzanne-Lenglen, dans la limite des places disponibles, tout en bénéficiant du remboursement. Une telle débâcle météorologique n'était plus arrivée depuis le 30 mai 2016.