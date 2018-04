Teddy Riner, géant au coeur tendre : Il pleure pour son fils Eden

Oui, il lui arrive de pleurer, et Teddy Riner n'a pas honte de le dire. Invité tout comme l'ancienne Garde des sceaux, ministre de la Justice Christiane Taubira, la Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de l' Égalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa et l'homme d'affaires Xavier Niel, à répondre à toutes les questions des écoliers d'Au tableau ! (C8) dans l'épisode du dimanche 1er avril, le sportif a évoqué une facette de sa personnalité peu connue : sa sensibilité de papa.

En plus d'avoir déclaré "Ma famille, c'est mon second souffle", le champion le plus titré de toute l'histoire du judo a livré une confidence touchante. Alors qu'un des écoliers assis en face de lui a voulu savoir à quand remontait la dernière fois qu'il a pleuré, le champion olympique de 28 ans a marqué un temps d'arrêt avant de lui répondre : "C'était mercredi." Se doutant que ses confidences risquaient de casser son image de géant du tatamis, Teddy Riner a alors pris le temps de s'asseoir pour se livrer. Se décrivant comme un "papa très attaché" à son fils, le petit Eden qui a soufflé sa 4e bougie ce même 1er avril, le judoka a alors raconté : "J'ai emmené mon fils à l'école, il ne voulait pas aller à l'école. Il s'est mis à pleurer dans mes bras en me disant 'Papa ramène-moi à la maison', et moi je suis un papa très très sensible.(...) Il s'est débattu, il voulait repartir avec moi mais je me suis dit l'école c'est bien pour lui donc je vais le laisser... Et j'ai eu ma petite larme de voir mon fils qui ne voulait pas aller à l'école et qui voulait repartir avec moi... Comme tous les parents, je pense."

Ce face-à-face avec le grand champion à tout particulièrement plu aux écoliers d'Au tableau !, certains été surpris qu'un gabarit hors-norme comme lui puisse avoir des failles et consulter un psychologue.