Teddy Riner : Sa romance inattendue avec Leo, sur qui il adore "s'allonger" !

Teddy Riner passe régulièrement des nuits difficiles mais, désormais, c'est derrière lui ! Le médaillé olympique de 28 ans a trouvé en Leo un partenaire idéal pour passer la nuit et dormir comme un bébé...

Le sympathique et populaire judoka français "passe des nuits merveilleuses" avec Leo et confesse qu'il adore "s'allonger sur lui". Il faut dire que Leo est assez costaud pour supporter les 140 kilos du sportif... Mais qui est ce mystérieux Leo ? Ni plus ni moins qu'un ensemble de literie ultrasolide de chez Habitat ! En effet, le champion olympique est le nouveau visage du spécialiste de l'ameublement qui lance sa première campagne télé pour le 12 octobre. Dans un spot décalé et amusant, on voit Teddy Riner prendre grand plaisir à sauter en petite tenue sur Leo.

Pour cette campagne, Habitat s'est payé les services du réalisateur François Ozon ! D'un point de vue médiatique, la marque avait surtout beaucoup été reliée à l'ancien ministre du Redressement productif Arnaud Montebourg, un temps vice-président.

Thomas Montet