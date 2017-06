Teddy Riner, "trahi" dans Fort Boyard : "Ils peuvent m'oublier..."

Samedi 24 juin 2017, Fort Boyard a fait son grand retour sur France 2 pour une nouvelle saison. À cette occasion, nos confrères de L'Équipe ont évoqué la participation au jeu télévisé de nombreux sportifs de premier plan... dont le judoka Teddy Riner (28 ans).

Qu'on se le dise, celui qui a été huit fois champion du monde de sa discipline dans la catégorie des plus de 100 kilos n'a pas du tout apprécié son passage dans l'émission en 2011 et a juré qu'il n'y remettrait plus jamais les pieds. La raison de cette décision radicale ? Le sportif estime avoir été trahi par la production à qui il avait confié ses plus grandes craintes.

"Plus jamais je ne serai candidat dans Fort Boyard, fini ! Avant les épreuves, je les avais prévenus que je ne voulais ni serpent ni araignée. J'en ai la trouille. Ils n'ont rien trouvé de mieux que de m'enfermer avec un gros serpent jaune. Je l'ai vu sur la fin. Quelle peur ! Ils m'ont trahi, ils peuvent m'oublier", a-t-il confié à nos confrères.

Le premier épisode de la 28e saison de Fort Boyard a été diffuse samedi 24 juin et, à ce jour, aucun participant ne s'est encore plaint du traitement subi dans la cultissime forteresse. Vincent Lagaf, Cartman, Artus, Alicia Aylies (Miss France 2017), Vitaa et Kamel le Magicien ont également remporté 15 830 euros directement reversés à l'association Imag'in, qui a pour vocation de favoriser partout dans le monde l'accès à l'éducation.

Ce premier numéro de Fort Boyard saison 28 a réuni 2 597 000 téléspectateurs, soit 15,7% de part de marché.