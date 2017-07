Teddy Riner, "trahi" dans Fort Boyard : La production, étonnée, réagit

"Plus jamais je ne serai candidat dans Fort Boyard, fini ! Avant les épreuves, je les avais prévenus que je ne voulais ni serpent ni araignée. J'en ai la trouille. Ils n'ont rien trouvé de mieux que de m'enfermer avec un gros serpent jaune. Je l'ai vu sur la fin. Quelle peur ! Ils m'ont trahi, ils peuvent m'oublier", a confié Teddy Riner à L'Équipe il y a quelques jours. Des propos durs qui ont fait réagir la production.

Au site 20 minutes.fr, Guillaume Ramain, producteur artistique du programme, a fait un point sur les nouvelles épreuves, les différentes polémiques qui concernent l'émission et il a bien sûr évoqué le cas Teddy Riner.

Affirmant ne "jamais avoir eu cette information" – la peur du sportif des araignées et des serpents –, il explique : "Contrairement à la légende, on ne leur [les candidats, ndlr] demande pas leurs phobies, on leur demande quelle peur ils aimeraient surmonter. L'idée, c'est s'amuser à se faire peur et aller au-dessus de ses peurs, ça, c'est positif. S'ils préviennent dans les commentaires du questionnaire qu'ils ont une peur paralysante, on ne leur impose pas, ce n'est pas le but." Et de conclure : "Teddy n'avait pas fait de remarque particulière."

Est-ce que l'information n'a pas été remontée ? S'est-elle perdue en chemin ? La question se pose étant donné que les versions diffèrent. De toutes façons, Teddy Riner ne retournera plus au Fort Boyard, ça c'est certain.