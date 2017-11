Teddy Riner trop dur avec Eden, 3 ans ? "Je n'arrive pas à le laisser gagner"

Son envie d'être le meilleur et de ne jamais perdre, Teddy Riner la nourrit depuis des années. Avec une telle intensité et une telle détermination qu'il impose cette philosophie de vie à Eden, son fils de 3 ans. Favori pour décrocher un dixième titre de champion du monde à Marrakech le 12 novembre 2017, le judoka français de 28 ans évoque sa vie de papa dans une interview accordée au Figaro parue le 10 novembre.

Le sportif, très populaire auprès du public et des annonceurs, avoue que son esprit de compétiteur déborde parfois à la maison. "Avec mon fils par exemple, je n'arrive pas à le laisser gagner, je veux toujours qu'il se surpasse. Je dois être un peu barge car il n'a que 3 ans, mais je veux qu'il comprenne vite que, ce qu'il veut, il faut qu'il se donne les moyens pour l'obtenir", confie Teddy Riner. Heureusement, sa compagne Luthna est là pour le ramener à la réalité et lui dire quand il va trop loin. "Si vous voyiez les scuds que je prends avec ma femme (rires) (...). Ma femme me dit que c'est bien, mais qu'en même temps, il est encore jeune et que je peux peut-être le laisser gagner de temps en temps. Donc j'apprends également", avoue le grand champion, touchant.

Cette culture de la gagne lui vient-elle de ses parents ? Même pas. "Mon père ne nous a jamais éduqués dans ce culte de la victoire. Il nous a toujours dit : faites-vous plaisir et ne vous prenez pas la tête ! Mais moi, j'aime cela, gagner, et j'ai cette haine de la défaite", partage Teddy Riner. Une force psychologique qui a participé à son immense succès qui fait aujourd'hui la fierté de son grand-père. "Une fois, je suis allé rendre visite à mon papy, papy Riner (sourire). A la fin de mon séjour, il me prend entre quatre yeux et il me dit : "Merci (...) Grâce à toi, le nom de Riner retentit et tu ne te rends pas compte à quel point tu fais notre fierté"", raconte le judoka. Mais malgré sa carrière exceptionnelle, deux titres de champion olympique, neuf de champion du monde et peut-être bientôt dix, une place dans le top 5 des personnalités préférées des Français, Teddy Riner n'est pas encore prêt à endosser le titre de "légende".

L'intégralité de l'interview de Teddy Riner est à retrouver dans Le Figaro en kiosques le 10 novembre 2017.