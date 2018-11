Tekashi 6ix9ine : Le rappeur arrêté, son entourage souhaitait le tuer ?

Après le deuil causé par la mort de Mac Miller, place au suspense ! La planète rap retient son souffle pour 6ix9ine (prononcez Six Nine), arrêté par le FBI et inculpé. L'artiste controversé est notamment accusé d'appartenir à un gang redoutable.

6ix9ine (ou Tekashi 6ix9ine, dont le vrai nom est Daniel Hernandez) et trois anciens collaborateurs ont été arrêtés par le FBI le week-end dernier. Inculpé pour racket et de détention illégale d'armes, le rappeur a fait sa première comparution au tribunal lundi 19 novembre. Les autorités le soupçonnent également d'être le membre des Nine Trey Gangsters (6ix9ine scande "TreyWay" dans tous ses morceaux), une faction du gang des Bloods fondée à la prison de Rikers Island, à New York. 6ix9ine serait également directement impliqué (en qualité d'auteur ou de cible) dans plusieurs incidents, dont un vol à main armée et plusieurs altercations au cours desquelles des armes à feu ont été utilisées.

Quelques jours avant son arrestation, 6ix9ine s'est livré dans une interview radio accordée à l'émission The Breakfast Club. Il y a révélé avoir appris que son entourage lui volait de l'argent et souhaitait l'assassiner. La mère de 6ix9ine était également en danger, des hypothèses confirmées par la police qui enquêtait sur les crimes du rappeur.

Tekashi 6ix9ine était déjà en mise à l'épreuve dans une affaire de relation sexuelle avec une mineur, dont il avait publié une vidéo sur internet. Cette année également, il a été enlevé, tabassé et détroussé par trois inconnus, un kidnapping que de nombreux internautes prêtaient aux proches malintentionnés du rappeur.

Ce vendredi 23 novembre, 6ix9ine sort son premier album officiel, Dummy Boy. Il contient des collaborations avec Kanye West et Nicki Minaj.