Télé-réalité : Des escort girls dans les programmes ? Benjamin Castaldi balance

Mardi 26 septembre 2017, après avoir parlé de la triche dans Loft Story et Secret Story dans Touche pas à mon poste (C8), Benjamin Castaldi a accepté d'évoquer brièvement la prostitution et l'escorting dans la télé-réalité en France. Une séquence qui fait suite à une interview choc diffusée dans Les Terriens du dimanche ce 24 septembre.

Selon le papa de Julien, Simon et Enzo, il y aurait un mot magique pour savoir quand une candidate a un rapport avec ce milieu : Dubaï. "Dubaï, c'est le nom de code dans les castings, on sait que ces filles-là ont une double vie. C'est un secret de polichinelle. Quand les productions mènent des enquêtes sur des candidates, ou même des candidats d'ailleurs, quand ont dit 'Dubaï', généralement c'est que leur métier est associé à ça." Et d'expliquer les candidatures de ces filles : "Elles veulent plus de lumière, elles veulent se faire connaître. Dubaï, c'est vraiment le nom de code. Normalement, les chaînes, ou ceux qui font des enquêtes, arrivent à déceler celles qui 'travaillent'."

Poursuivant sur le côté sulfureux de la télé-réalité, Benjamin Castaldi s'est souvenu d'une anecdote. "Sur La Ferme Célébrités – on ne dira pas le nom de la candidate –, il y avait à la base dans le casting le nom d'une nana qui avait fait des films pornographiques. Ils m'ont dit : 'Ah bon ? T'es sûr ?' Je vous jure que c'est vrai, j'ai donné mon code personnel au directeur des programmes pour regarder la fille sur un célèbre site. (...) Il a compris que ça n'allait pas être possible de vendre un programme familial avec quelqu'un qui avait une cagoule sur la tête et qui... Bon, je passe les détails."

