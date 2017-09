Télé-réalité : Prostitution, escorting, scatophilie... une candidate balance !

Dimanche 24 septembre 2017, une séquence choc a été diffusée dans Les Terriens du dimanche sur C8. Le chroniqueur Jeremstar, recruté par Thierry Ardisson cet été, a proposé une interview dans laquelle une candidate de télé-réalité restée anonyme a dévoilé ce qu'elle prétend être les coulisses de la prostitution et de l'escorting dans son milieu.

D'entrée de jeu, celle qui s'est fait appeler Natacha pour les besoins du témoignage a raconté à propos de la façon dont elle aurait été approchée : "C'est une fille de télé-réalité avec qui j'ai fait des programmes qui m'a envoyé un message disant : 'Envoie-moi des photos de toi en maillot de bain pour un édito à Dubaï.' Un job que j'ai eu." Et la jeune femme de poursuivre son récit sur son expérience une fois sur place : "On m'envoie dans une maison, un espèce de harem, avec que des filles en maillots de bain, d'autres nues. Il y a un homme qui arrive et puis les filles se livrent à des actes sexuels, à des fellations, à des danses nues, lui passe de fille en fille. (...) On ne pouvait pas partir, on se demande ce qui va se passer, est-ce qu'on va pas nous forcer à faire quelque chose ? Donc oui, ça fait peur."

Ensuite, celle qui prétend avoir été payée 15 000 euros pour une semaine à Dubaï a expliqué qu'elle aurait pu toucher bien davantage si elle avait accepté d'être plus entreprenante... voire en acceptant des pratiques sexuelles telles que la scatophilie. "Ça me choque de voir des collègues de tournages se livrer à ce genre de pratiques. (...) Ça a lieu dans la villa, dans la salle de bain, je les vois revenir, elles ont pris leur douche, elles ont les cheveux mouillés et finalement, sans tabou, elles en parlent ouvertement", a-t-elle raconté. Puis, après avoir évoqué un autre événement à Casablanca, Natacha a lâché : "J'ai compris que j'avais mis les pieds dans un réseau de prostitution. Il y a cette candidate qui est la mère maquerelle, elle travaille dans ce milieu-là depuis plusieurs années, et elle recrute dès qu'il y a une nouvelle recrue de télé-réalité plutôt sexy. Elle la recrute pour la vendre et prendre des commissions sur elle en fait."

Côté audiences, ce nouveau numéro des Terriens du dimanche a rassemblé pas moins de 600 000 téléspectateurs dès 19h05, soit 5,3% des 15-34 ans présents devant leur écran de télévision. Grâce à cette performance, C8 a été leader TNT sur cette tranche horaire.