Télé-réalité : Un Koh-Lanta avec des candidats tout nus bientôt sur nos écrans

Un nouveau concept de télé-réalité va débarquer en France dans quelques mois.

Si vous aimez Koh-Lanta autant que vous aimez la nudité, le concept Naked And Afraid devrait vous plaire. Il s'agit d'une émission de survie dans laquelle un homme et une femme sont livrés à eux-mêmes dans un milieu hostile, comme à l'âge de pierre, sans aucune aide pour se nourrir ni même se vêtir. Rien ! Ils doivent ainsi survivre, nus, durant 21 jours...

Selon nos confrères belges de dhnet.be, une version française serait sur le point d'être tournée pour la chaîne RMC Découverte. Cette version porterait le nom de Retour à l'instinct primaire chez nous, là où la version US du programme s'intitulait Seuls et tout nus au Québec ou encore Les Boules et les chocottes sur Discovery Channel.

Ce n'est pas la première fois qu'une télé-réalité en France propose de suivre les aventures de candidats nus. En mars 2015, la chaîne C8 nous proposait le programme Adam recherche Eve, un show de dating présenté à l'époque par Caroline Ithurbide. Malheureusement, les audiences n'avaient cessé de chuter au fil des semaines et la déprogrammation n'avait pu être évitée un mois plus tard.