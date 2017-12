Téléthon 2017 : Nolwenn Leroy et Louane unies, de jolis dons, hommage à Johnny

La 31e édition du Téléthon, présentée par Sophie Davant et Nagui, s'est clôturée peu après deux heures du matin, dans la nuit de samedi 9 à dimanche 10 décembre 2017, récoltant une promesse de dons en faveur de la recherche sur les maladies rares de 75,6 millions d'euros. Un chiffre en baisse par rapport à l'édition précédente. En 2016, le Téléthon avait récolté 80,31 millions d'euros de promesses.

Mais "le compteur continue de tourner" précise Laurence Tiennot-Herment, la présidente de l'association organisatrice l'AFM-Téléhon (Association française contre les myopathies), à L'AFP. Elle évoque également un "contexte particulièrement difficile", faisant référence à l'hommage populaire rendu à Johnny Hallyday, mort à 74 ans de son cancer du poumon, samedi 9 décembre 2017.

Johnny Hallyday, "parrain de coeur" du Téléthon

C'est d'ailleurs par la chanson Je te promets du rockeur que le marathon caritatif a été lancé. "La France était endeuillée. On sait que la France qui a pleuré Johnny Hallyday est en grande partie celle qui donne aussi pour le Téléthon. On peut comprendre que les Français n'avaient pas la tête à ça. Je suis sûre qu'ils compléteront dans les jours qui viennent ce compteur qui n'est pas au même niveau que l'an passé", poursuit Laurence Tiennot-Herment. Pour information, en raison de l'hommage populaire à la star, le Téléthon avait basculé sur France 5 une partie de l'après-midi. "Zazie est notre marraine, mais Johnny est quelque part notre parrain de coeur, on pense très fort à lui et à tous les messages très positifs qu'il a pu nous faire passer", avait lancé la présidente de l'AFM en hommage au rockeur.

Zazie, qui a écrit le titre Allumer le feu, n'a d'ailleurs pu assister aux obsèques de Johnny Hallyday. Accompagnée de Garou, parrain de l'édition 2016, elle lui a rendu hommage à sa manière, en chantant Je te promets en duo. "Cette chanson, c'est une histoire d'amour, mais pas forcément avec son amant, son amoureux, son mari, avec sa femme, ça peut être aussi je te promets, la promesse du Téléthon, ce que l'on se promet pendant ces 48 heures", avait déclaré la coach de The Voice (TF1).

Les stars mobilisées

En plus de Zazie et Garou, plusieurs personnalités ont donné de la voix comme Claudio Capéo, Patrick Fiori, Louane, Dany Brillant, Nolwenn Leroy, Laurent Voulzy, Christophe Willem, Imany, le Collectif Métissé ainsi que Chico et les Gipsy Kings. Laura Tenoudji, Ary Abittan, Samuel Le Bihan, Clovis Cornillac et Christophe Michalak sont également montés sur scène.

Durant ces 30 heures de programme, 200 000 bénévoles ont fait le show sur pas moins de 20 000 animations locales. Parmi les plus spectaculaires, celle de Nathan Paulin. Ce dernier a traversé en funambule, sur une sangle suspendue à 70 mètres de hauteur, les 670 mètres entre la Tour Eiffel et le Trocadéro.

Côté audiences, le Téléthon a réuni vendredi soir sur France 3 936 000 personnes, soit 5,2% du public. La soirée de samedi 9 décembre diffusée sur France 2 a quant à elle été suivie par 823 000 téléspectateurs (7,4% de l'ensemble du public).